02.09.26, 15:30 Uhr UPCOMING : Live in 21d • 4h • 49m • 10s

Video-Livestream des Testspiels Starbulls Rosenheim vs. HC Pustertal Wölfe am 02.09.2026. Die Clubs werden an den Erlösen finanziell beteiligt. #del2 #eishockey #icehockey @del2 @starbulls-rosenheim