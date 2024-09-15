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Starbulls Rosenheim vs. HC Pustertal Wölfe

Starbulls Rosenheim ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.
Starbulls Rosenheim
Starbulls Rosenheim

02.09.26, 15:30 Uhr UPCOMING : Live in 21d • 4h • 49m • 10s

Video-Livestream des Testspiels Starbulls Rosenheim vs. HC Pustertal Wölfe am 02.09.2026. Die Clubs werden an den Erlösen finanziell beteiligt. #del2 #eishockey #icehockey @del2 @starbulls-rosenheim

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