DEL2: Starbulls Rosenheim vs. EV Landshut I Pressekonferenz

21.09.25, 19:27 Uhr
Die Pressekonferenz des Spiels Starbulls Rosenheim vs. EV Landshut in der Deutschen Eishockey Liga 2 am 21.09.2025. Die Clubs werden an den Erlösen finanziell beteiligt. #del2 #eishockey #icehockey @del2 @starbulls-rosenheim @ev-landshut #del2pressekonferenz
21.09.25, 14:30 Uhr
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