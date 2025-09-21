DEL2: Starbulls Rosenheim vs. EV Landshut I Pressekonferenz

Die Pressekonferenz des Spiels Starbulls Rosenheim vs. EV Landshut in der Deutschen Eishockey Liga 2 am 21.09.2025. Die Clubs werden an den Erlösen finanziell beteiligt. #del2 #eishockey #icehockey @del2 @starbulls-rosenheim @ev-landshut #del2pressekonferenz