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Starbulls Rosenheim vs. EC Kassel Huskies

Starbulls Rosenheim ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.
Starbulls Rosenheim
Starbulls Rosenheim

21.08.26, 17:00 Uhr UPCOMING : Live in 9d • 6h • 28m • 39s

Video-Livestream des Testspiels Starbulls Rosenheim vs. EC Kassel Huskies am 21.08.2026. Die Clubs werden an den Erlösen finanziell beteiligt. #del2 #eishockey #icehockey @del2 @starbulls-rosenheim @ec-kassel-huskies

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