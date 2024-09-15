21.08.26, 17:00 Uhr UPCOMING : Live in 9d • 6h • 28m • 39s
Video-Livestream des Testspiels Starbulls Rosenheim vs. EC Kassel Huskies am 21.08.2026. Die Clubs werden an den Erlösen finanziell beteiligt. #del2 #eishockey #icehockey @del2 @starbulls-rosenheim @ec-kassel-huskies
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