21.08.26, 16:30 Uhr UPCOMING : Live in 8d • 9h • 8m • 20s
Video-Livestream des Testspiels K EV Landshut vs. Kölner Haie am 21.08.2026. #del2 #eishockey #icehockey @del2
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