21.08.26, 16:30 Uhr UPCOMING : Live in 8d • 8h • 15m • 21s

Video-Livestream des Testspiels Ravensburg Towerstars vs. ECDC Memmingen Indians am 21.08.2026. Die Clubs werden an den Erlösen finanziell beteiligt. #del2 #eishockey #icehockey @del2 @ravensburg-towerstars @ecdc-memmingen-indians