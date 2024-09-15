21.08.26, 16:30 Uhr UPCOMING : Live in 8d • 8h • 15m • 21s
Video-Livestream des Testspiels Ravensburg Towerstars vs. ECDC Memmingen Indians am 21.08.2026. Die Clubs werden an den Erlösen finanziell beteiligt. #del2 #eishockey #icehockey @del2 @ravensburg-towerstars @ecdc-memmingen-indians
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