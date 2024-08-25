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Vierer-Turnier: Krefeld Pinguine vs. Vålerenga Oslo

EV Landshut ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.
EV Landshut
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21.08.26, 12:30 Uhr UPCOMING : Live in 8d • 23h • 49m • 23s

Video-Livestream des Testspiels Krefeld Pinguine vs. Vålerenga Oslo am 21.08.2026. #del2 #eishockey #icehockey @del2

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Vierer-Turnier: EV Landshut vs. Vålerenga Oslo
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