22.08.26, 15:30 Uhr UPCOMING : Live in 9d • 6h • 28m • 27s
Video-Livestream des Testspiels Düsseldorfer EG vs. Herner EV am 22.08.2026. Die Clubs werden an den Erlösen finanziell beteiligt. #del2 #eishockey #icehockey @del2 @duesseldorfer-eg
21.08.26, 17:00 Uhr
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