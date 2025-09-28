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Düsseldorfer EG vs. Herner EV

Düsseldorfer EG ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.
Düsseldorfer EG
Düsseldorfer EG

22.08.26, 15:30 Uhr UPCOMING : Live in 9d • 6h • 28m • 27s

Video-Livestream des Testspiels Düsseldorfer EG vs. Herner EV am 22.08.2026. Die Clubs werden an den Erlösen finanziell beteiligt. #del2 #eishockey #icehockey @del2 @duesseldorfer-eg

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