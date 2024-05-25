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effect® ENERGY GFL: Berlin Rebels vs. Düsseldorf Panther

Berlin Rebels ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.
Berlin Rebels
Berlin Rebels

15.08.26, 13:45 Uhr UPCOMING : Live in 5d • 14h • 30m • 1s

Video-Livestream des Spiels Berlin Rebels vs. Düsseldorf Panther in der effect® ENERGY GFL am 15.08.2026. Die Clubs werden an den Erlösen finanziell beteiligt. #gfl#germanfootballleague#football#american-football @gfl @berlin-rebels @duesseldorf-panther

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