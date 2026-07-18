effect® ENERGY GFL: Allgäu Comets vs. Regensburg Phoenix

18.07.26, 13:45 Uhr
Video-Livestream des Spiels Allgäu Comets vs. Regensburg Phoenix in der effect® ENERGY GFL am 18.07.2026. Die Clubs werden an den Erlösen finanziell beteiligt. #gfl #germanfootballleague #football #american-football @gfl @allgaeu-comets @regensburg-phoenix
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