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effect® ENERGY GFL: Düsseldorf Panther vs. Kiel Baltic Hurricanes

Düsseldorf Panther ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.
Düsseldorf Panther
Düsseldorf Panther

25.07.26, 13:45 Uhr

Video-Livestream des Spiels Düsseldorf Panther vs. Kiel Baltic Hurricanes in der effect® ENERGY GFL am 25.07.2026. Die Clubs werden an den Erlösen finanziell beteiligt. #gfl#germanfootballleague#football    #american-football @gfl @duesseldorf-panther @kiel-baltic-hurricanes

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