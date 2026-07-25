effect® ENERGY GFL: Düsseldorf Panther vs. Kiel Baltic Hurricanes

25.07.26, 13:45 Uhr
Video-Livestream des Spiels Düsseldorf Panther vs. Kiel Baltic Hurricanes in der effect® ENERGY GFL am 25.07.2026. Die Clubs werden an den Erlösen finanziell beteiligt. #gfl #germanfootballleague #football #american-football @gfl @duesseldorf-panther @kiel-baltic-hurricanes
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