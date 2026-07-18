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GFL2: Hamburg Pioneers vs. Leipzig Lions

Hamburg Pioneers ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.
Hamburg Pioneers
Hamburg Pioneers

18.07.26, 13:45 Uhr

Video-Livestream des Spiels Hamburg Pioneers vs. Leipzig Lions in der German Football League 2 am 18.07.2026. @hamburgpioneers @leipzig-lions @gfl-2 #gfl2 #erimagfl #germanfootballleague #football #thisisgflfootball #americanfootball

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