GFL2: Montabaur Fighting Farmers vs. Augsburg Centurions

18.07.26, 13:40 Uhr
Video-Livestream des Spiels Montabaur Fighting Farmers vs. Augsburg Centurions in der German Football League 2 am 18.07.2026. @montabaur-fighting-farmers @augsburg-centurions @gfl-2 #gfl2 #erimagfl #germanfootballleague #football #thisisgflfootball #americanfootball
Gestern, 13:45 Uhr
Gestern, 13:42 Uhr
Gestern, 12:54 Uhr
Gestern, 12:45 Uhr
18.07.26, 12:41 Uhr
01.08.26, 12:45 Uhr
01.08.26, 13:45 Uhr
30.08.25, 13:41 Uhr
12.04.25, 13:45 Uhr
14.06.25, 13:40 Uhr
09.08.25, 13:41 Uhr
09.05.26, 13:38 Uhr
16.05.26, 13:38 Uhr
06.06.26, 13:38 Uhr
19.07.25, 13:40 Uhr
17.05.25, 13:40 Uhr