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Montabaur Fighting Farmers
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Montabaur Fighting Farmers

@montabaur-fighting-farmers

Der 1. American Footballclub Fighting Farmers Montabaur 1992 e.V., ein eigenständiger und gemeinnütziger Sportverein, wurde 1992 in Montabaur (Westerwald) gegründet und besteht unverändert in seiner ursprünglichen Form.

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