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Der 1. American Footballclub Fighting Farmers Montabaur 1992 e.V., ein eigenständiger und gemeinnütziger Sportverein, wurde 1992 in Montabaur (Westerwald) gegründet und besteht unverändert in seiner ursprünglichen Form.
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