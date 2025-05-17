15.08.26, 13:45 Uhr UPCOMING : Live in 4d • 4h • 41m • 30s
Video-Livestream des Spiels Wiesbaden Phantoms vs. Montabaur Fighting Farmers in der German Football League 2 am 15.08.2026. @wiesbaden-phantoms @montabaur-fighting-farmers @gfl-2 #gfl2 #erimagfl #germanfootballleague #football #thisisgflfootball #american-football
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