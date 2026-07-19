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GFL2: Biberach Beavers vs. syNeo Albershausen Crusaders

Biberach Beavers ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.
Biberach Beavers
Biberach Beavers

19.07.26, 12:42 Uhr

Video-Livestream des Spiels Biberach Beavers vs. syNeo Albershausen Crusaders in der German Football League 2 am 18.07.2026. @biberach-beavers @albershausencrusaders @gfl-2 #gfl2 #erimagfl #germanfootballleague #football #thisisgflfootball #americanfootball

German Football League 2 Albershausen Crusaders Football American Football
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