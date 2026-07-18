GFL2: Langenfeld Longhorns vs. Rostock Griffins

18.07.26, 13:45 Uhr
Video-Livestream des Spiels Langenfeld Longhorns vs. Rostock Griffins in der German Football League 2 am 18.07.2026. @langenfeld-longhorns @rostock-griffins @gfl-2 #gfl2 #erimagfl #germanfootballleague #football #thisisgflfootball #americanfootball
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25.07.26, 13:45 Uhr
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