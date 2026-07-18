effect® ENERGY GFL: Pforzheim Wilddogs vs. Schwäbisch Hall Unicorns

18.07.26, 13:45 Uhr
Video-Livestream des Spiels Pforzheim Wilddogs vs. Schwäbisch Hall Unicorns in der effect® ENERGY GFL am 18.07.2026. Die Clubs werden an den Erlösen finanziell beteiligt. #gfl #germanfootballleague #football #american-football @gfl @pforzheim-wilddogs @schwaebisch-hall-unicorns
Heute, 13:45 Uhr
Heute, 13:25 Uhr
08.08.26, 13:45 Uhr
25.07.26, 13:19 Uhr
25.07.26, 18:01 Uhr
27.07.25, 12:33 Uhr
08.06.25, 12:33 Uhr
30.08.25, 13:30 Uhr
02.06.24, 12:11 Uhr
25.05.25, 12:29 Uhr
10.05.25, 13:45 Uhr
05.07.25, 13:29 Uhr
07.09.24, 14:26 Uhr
22.06.24, 14:45 Uhr
20.06.26, 13:45 Uhr
20.07.24, 14:29 Uhr
27.07.24, 14:26 Uhr
16.05.26, 13:45 Uhr
30.05.26, 13:45 Uhr