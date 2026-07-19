GFLJ Playoff-Viertelfinale: Schwäbisch Hall Unicorns vs. Berlin Rebels

19.07.26, 12:45 Uhr
Video-Livestream des Viertelfinales zwischen den Schwäbisch Hall Unicorns und den Berlin Rebels am 19.07.2026. #americanfootball #germanfootball #germanfootballleague #football #unicornsfootball #moreUtanever
01.08.26, 13:45 Uhr
01.08.26, 17:36 Uhr
01.08.26, 13:25 Uhr
08.08.26, 13:45 Uhr
08.08.26, 13:25 Uhr
01.08.26, 18:55 Uhr
25.07.26, 18:01 Uhr
25.07.26, 13:19 Uhr
26.07.25, 13:08 Uhr
14.06.25, 12:57 Uhr
28.06.25, 13:01 Uhr
17.05.25, 12:58 Uhr
12.04.25, 10:50 Uhr
19.07.25, 13:11 Uhr
30.08.25, 13:20 Uhr
19.04.25, 13:09 Uhr
24.08.25, 12:50 Uhr
29.06.24, 12:14 Uhr
07.09.24, 14:19 Uhr
27.06.26, 15:44 Uhr
16.05.26, 13:08 Uhr
11.04.26, 13:20 Uhr
13.06.26, 13:09 Uhr