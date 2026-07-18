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effect® ENERGY GFL-Livekonferenz am 18.07.2026 - kommentiert von Constantin Eckner und Maurice Stolka

Sporteurope.TV ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.
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18.07.26, 13:25 Uhr

Livekonferenz in der effect® ENERGY GFL am 18.07.2026 - kommentiert von Constantin Eckner und Maurice Stolka. #gfl#germanfootballleague #football #american-football @gfl @potsdam-royals @hildesheim-invaders @allgaeu-comets @regensburg-phoenix @pforzheim-wilddogs @schwaebisch-hall-unicorns @saarland-hurricanes @munich-cowboys

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