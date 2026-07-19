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effect® ENERGY GFL: ifm Razorbacks Ravensburg vs. Straubing Spiders

ifm Razorbacks Ravensburg ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.
ifm Razorbacks Ravensburg
ifm Razorbacks Ravensburg

19.07.26, 12:45 Uhr

Video-Livestream des Spiels ifm Razorbacks Ravensburg vs. Straubing Spiders in der effect® ENERGY GFL am 19.07.2026. Die Clubs werden an den Erlösen finanziell beteiligt. #gfl#germanfootballleague#football    #american-football @gfl @ifm-razorbacks-ravensburg @straubing-spiders

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