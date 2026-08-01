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effect® ENERGY GFL: Pforzheim Wilddogs vs. Munich Cowboys

Pforzheim Wilddogs ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.
Pforzheim Wilddogs
Pforzheim Wilddogs

Heute, 13:45 Uhr

Video-Livestream des Spiels Pforzheim Wilddogs vs. Munich Cowboys in der effect® ENERGY GFL am 01.08.2026. Die Clubs werden an den Erlösen finanziell beteiligt. #gfl#germanfootballleague#football    #american-football @gfl @pforzheim-wilddogs @munich-cowboys

American Football effect® ENERGY GFL Pforzheim Wilddogs Munich Cowboys
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