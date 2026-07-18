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effect® ENERGY GFL: Potsdam Royals vs. Hildesheim Invaders

Potsdam Royals ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.
Potsdam Royals
Potsdam Royals

18.07.26, 13:40 Uhr

Video-Livestream des Spiels Potsdam Royals vs. Hildesheim Invaders in der effect® ENERGY GFL am 18.07.2026. Die Clubs werden an den Erlösen finanziell beteiligt. #gfl#germanfootballleague#football    #american-football @gfl @potsdam-royals @hildesheim-invaders

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