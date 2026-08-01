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effect® ENERGY GFL: Dresden Monarchs vs. Düsseldorf Panther

Dresden Monarchs ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.
Dresden Monarchs
Dresden Monarchs

Heute, 13:45 Uhr

Video-Livestream des Spiels Dresden Monarchs vs. Düsseldorf Panther in der effect® ENERGY GFL am 01.08.2026. Die Clubs werden an den Erlösen finanziell beteiligt. #gfl#germanfootballleague#football    #american-football @gfl @dresden-monarchs @duesseldorf-panther

American Football effect® ENERGY GFL Dresden Monarchs Düsseldorf Panther
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