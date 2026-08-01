effect® ENERGY GFL: Dresden Monarchs vs. Düsseldorf Panther

Heute, 13:45 Uhr
Video-Livestream des Spiels Dresden Monarchs vs. Düsseldorf Panther in der effect® ENERGY GFL am 01.08.2026. Die Clubs werden an den Erlösen finanziell beteiligt. #gfl #germanfootballleague #football #american-football @gfl @dresden-monarchs @duesseldorf-panther
Heute, 13:25 Uhr
08.08.26, 13:45 Uhr
25.07.26, 13:45 Uhr
20.09.25, 13:45 Uhr
06.09.25, 13:45 Uhr
12.04.25, 13:45 Uhr
22.06.25, 12:45 Uhr
10.08.25, 12:45 Uhr
22.06.24, 13:45 Uhr
04.10.25, 12:55 Uhr
17.08.24, 13:45 Uhr
26.07.25, 13:45 Uhr
07.06.25, 13:45 Uhr
25.05.25, 12:45 Uhr
22.05.22, 11:41 Uhr
04.08.24, 12:45 Uhr
21.09.24, 13:52 Uhr
20.06.26, 13:45 Uhr
26.05.24, 12:45 Uhr