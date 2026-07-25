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effect® ENERGY GFL: Munich Cowboys vs. Dresden Monarchs

Munich Cowboys ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.
Munich Cowboys
Munich Cowboys

25.07.26, 13:45 Uhr

Video-Livestream des Spiels Munich Cowboys vs. Dresden Monarchs in der effect® ENERGY GFL am 25.07.2026. Die Clubs werden an den Erlösen finanziell beteiligt. #gfl#germanfootballleague#football    #american-football @gfl @munich-cowboys @dresden-monarchs

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