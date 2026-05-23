American Footballeffect® ENERGY GFL: Munich Cowboys vs. Regensburg Phoenix Munich Cowboys 23.05.26, 13:45 Uhr Folgen Video-Livestream des Spiels Munich Cowboys vs. Regensburg Phoenix in der effect® ENERGY GFL am 23.05.2026. Die Clubs werden an den Erlösen finanziell beteiligt. #gfl #germanfootballleague #football #american-football @gfl @munich-cowboys @regensburg-phoenixAmerican Footballeffect® ENERGY GFLRegensburg PhoenixFootballMunich Cowboys ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.