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  4. effect® ENERGY GFL-Livekonferenz am 25.07.2026 - kommentiert von Roman Motzkus und Maurice Stolka

effect® ENERGY GFL-Livekonferenz am 25.07.2026 - kommentiert von Roman Motzkus und Maurice Stolka

Sporteurope.TV ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.
Sporteurope.TV
Sporteurope.TV

25.07.26, 13:25 Uhr

Livekonferenz in der effect® ENERGY GFL am 25.07.2026 - kommentiert von Roman Motzkus und Maurice Stolka. #gfl#germanfootballleague #football #american-football @gfl @munich-cowboys @dresden-monarchs @braunschweig-lions @berlin-rebels @duesseldorf-panther @kiel-baltic-hurricanes @schwaebisch-hall-unicorns @allgaeu-comets

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