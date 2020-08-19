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effect® ENERGY GFL-Livekonferenz am 15.08.2026 - kommentiert von Carsten Spengemann und Philipp Forstner

Sporteurope.TV ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.
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15.08.26, 13:25 Uhr UPCOMING : Live in 4d • 4h • 26m • 10s

Livekonferenz in der effect® ENERGY GFL am 15.08.2026 - kommentiert von Carsten Spengemann und Philipp Forstner. #gfl#germanfootballleague #football #american-football @gfl @duesseldorf-panther @kiel-baltic-hurricanes @berlin-rebels @allgaeu-comets @munich-cowboys @regensburg-phoenix @straubing-spiders @potsdam-royals @braunschweig-lions @pforzheim-wilddogs @ifm-razorbacks-ravensburg @saarland-hurricanes

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