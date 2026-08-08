effect® ENERGY GFL: Sensation oder Machtdemonstration? Panther forden Royals

Die ScoringPlays des Spiels Düsseldorf Panther vs. Potsdam Royals in der effect® ENERGY GFL am 08.08.2026. Die Clubs werden an den Erlösen finanziell beteiligt. #gfl #germanfootballleague #football #american-football @gfl @duesseldorf-panther @potsdam-royals #gfl-highlights