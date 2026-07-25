effect® ENERGY GFL: Ein Duell auf Augenhöhe?

Die ScoringPlays des Spiels Düsseldorf Panther vs. Kiel Baltic Hurricanes in der effect® ENERGY GFL vom 25.07.2026. Die Clubs werden an den Erlösen finanziell beteiligt. #gfl #germanfootballleague #football #american-football #gflscoringplays #gfl-highlights @gfl @duesseldorf-panther @kiel-baltic-hurricanes