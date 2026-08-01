effect® ENERGY GFL: Kiel Baltic Hurricanes vs. Berlin Rebels

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Video-Livestream des Spiels Kiel Baltic Hurricanes vs. Berlin Rebels in der effect® ENERGY GFL am 01.08.2026. Die Clubs werden an den Erlösen finanziell beteiligt. #gfl #germanfootballleague #football #american-football @gfl @kiel-baltic-hurricanes @berlin-rebels
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