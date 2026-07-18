effect® ENERGY GFL: Können die Verfolger aus Pforzheim die Unicorns ärgern?

Die ScoringPlays des Spiels Pforzheim Wilddogs vs. Schwäbisch Hall Unicorns in der effect® ENERGY GFL am 18.07.2026. Die Clubs werden an den Erlösen finanziell beteiligt. #gfl #germanfootballleague #football #american-football @pforzheim-wilddogs @schwaebisch-hall-unicorns @gfl #gfl-highlights