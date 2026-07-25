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effect® ENERGY GFL: Härtetest beim Ligaprimus! Die Comets fordern die Unicorns

effect® ENERGY GFL
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25.07.26, 18:01 Uhr

Video-Highlights des Spiels Schwäbisch Hall Unicorns vs. Allgäu Comets in der effect® ENERGY GFL am 25.07.2026. Die Clubs werden an den Erlösen finanziell beteiligt. #gfl-highlightsl#germanfootballleague#football    #american-football @gfl @schwaebisch-hall-unicorns @allgaeu-comets

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