effect® ENERGY GFL: Härtetest beim Ligaprimus! Die Comets fordern die Unicorns

Video-Highlights des Spiels Schwäbisch Hall Unicorns vs. Allgäu Comets in der effect® ENERGY GFL am 25.07.2026. Die Clubs werden an den Erlösen finanziell beteiligt. #gfl-highlightsl #germanfootballleague #football #american-football @gfl @schwaebisch-hall-unicorns @allgaeu-comets