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effect® ENERGY GFL: Straubing Spiders vs. Schwäbisch Hall Unicorns

Straubing Spiders ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.
Straubing Spiders
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Heute, 13:45 Uhr

Video-Livestream des Spiels Straubing Spiders vs. Schwäbisch Hall Unicorns in der effect® ENERGY GFL am 01.08.2026. Die Clubs werden an den Erlösen finanziell beteiligt. #gfl#germanfootballleague#football    #american-football @gfl @straubing-spiders @schwaebisch-hall-unicorns

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