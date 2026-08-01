effect® ENERGY GFL: Straubing Spiders vs. Schwäbisch Hall Unicorns

Video-Livestream des Spiels Straubing Spiders vs. Schwäbisch Hall Unicorns in der effect® ENERGY GFL am 01.08.2026. Die Clubs werden an den Erlösen finanziell beteiligt. #gfl #germanfootballleague #football #american-football @gfl @straubing-spiders @schwaebisch-hall-unicorns