American Footballeffect® ENERGY GFL: Straubing Spiders vs. Saarland Hurricanes Straubing Spiders 30.05.26, 13:30 Uhr Folgen Video-Livestream des Spiels Straubing Spiders vs. Saarland Hurricanes in der effect® ENERGY GFL am 30.05.2026. Die Clubs werden an den Erlösen finanziell beteiligt. #gfl #germanfootballleague #football #american-football @gfl @straubing-spiders @saarland-hurricanesAmerican Footballeffect® ENERGY GFLSaarland Hurricanes e.V.FootballStraubing Spiders ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.