22.08.26, 16:30 Uhr UPCOMING : Live in 21d • 10h • 18m • 22s
Video-Livestream des Spiels Straubing Spiders vs. Munich Cowboys in der effect® ENERGY GFL am 22.08.2026. Die Clubs werden an den Erlösen finanziell beteiligt. #gfl #germanfootballleague #football #american-football @gfl @straubing-spiders @munich-cowboys
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