effect® ENERGY GFL: Pure Dominanz! Die Spiders gastieren in Ravensburg

Die ScoringPlays des Spiels ifm Razorbacks Ravensburg vs. Straubing Spiders in der effect® ENERGY GFL vom 19.07.2026. Die Clubs werden an den Erlösen finanziell beteiligt. #gfl #germanfootballleague #football #american-football #gflscoringplays #gfl-highlights @gfl @ifm-razorbacks-ravensburg @straubing-spiders