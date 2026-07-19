effect® ENERGY GFL: Pure Dominanz! Die Spiders gastieren in Ravensburg

19.07.26, 17:01 Uhr
Die ScoringPlays des Spiels ifm Razorbacks Ravensburg vs. Straubing Spiders in der effect® ENERGY GFL vom 19.07.2026. Die Clubs werden an den Erlösen finanziell beteiligt. #gfl #germanfootballleague #football #american-football #gflscoringplays #gfl-highlights @gfl @ifm-razorbacks-ravensburg @straubing-spiders
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