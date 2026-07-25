effect® ENERGY GFL: Duell der Top-Teams! Die Monarchs wollen Platz eins verteidigen

25.07.26, 20:19 Uhr
Video-Highlights des Spiels Munich Cowboys vs. Dresden Monarchs in der effect® ENERGY GFL am 25.07.2026. Die Clubs werden an den Erlösen finanziell beteiligt. #gfl-highlights #germanfootballleague #football #american-football @gfl @munich-cowboys @dresden-monarchs
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