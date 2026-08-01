effect® ENERGY GFL: Vorsprung ist nicht alles! Rebels zu Gast in Kiel

Die ScoringPlays des Spiels Kiel Baltic Hurricanes vs. Berlin Rebels in der effect® ENERGY GFL vom 01.08.2026. Die Clubs werden an den Erlösen finanziell beteiligt. #gfl #germanfootballleague #football #american-football #gflscoringplays #gfl-highlights @gfl @kiel-baltic-hurricanes @berlin-rebels