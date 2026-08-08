Zum Inhalt
  1. Home
  2. American Football
  3. Schwäbisch Hall Unicorns
  4. effect® ENERGY GFL: Schwäbisch Hall Unicorns vs. Kiel Baltic Hurricanes

effect® ENERGY GFL: Schwäbisch Hall Unicorns vs. Kiel Baltic Hurricanes

Schwäbisch Hall Unicorns ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.
Schwäbisch Hall Unicorns
Schwäbisch Hall Unicorns

Heute, 12:58 Uhr

Video-Livestream des Spiels Schwäbisch Hall Unicorns vs. Kiel Baltic Hurricanes in der effect® ENERGY GFL am 08.08.2026. Die Clubs werden an den Erlösen finanziell beteiligt. #gfl#germanfootballleague#football    #american-football @gfl @schwaebisch-hall-unicorns @kiel-baltic-hurricanes

American Football effect® ENERGY GFL Schwäbisch Hall Unicorns Kiel Baltic Hurricanes
FREE LIVE
effect® ENERGY GFL-Livekonferenz am 08.08.2026 - kommentiert von Constantin Eckner und Carsten Spengemann
Sporteurope.TV
effect® ENERGY GFL-Livekonferenz am 08.08.2026 - kommentiert von Constantin Eckner und Carsten Spengemann

Heute, 13:25 Uhr

Sonstiges
LIVE
effect® ENERGY GFL: Straubing Spiders vs. Regensburg Phoenix
Straubing Spiders
effect® ENERGY GFL: Straubing Spiders vs. Regensburg Phoenix

Heute, 13:30 Uhr

American Football
FREE LIVE
GFL2: Augsburg Centurions vs. syNeo Albershausen Crusaders
Augsburg Centurions
GFL2: Augsburg Centurions vs. syNeo Albershausen Crusaders

Heute, 13:42 Uhr

American Football
FREE LIVE
GFL2: Krefeld Ravens vs. Langenfeld Longhorns
Krefeld Ravens
GFL2: Krefeld Ravens vs. Langenfeld Longhorns

Heute, 12:53 Uhr

American Football
FREE LIVE
GFL2: Montabaur Fighting Farmers vs. Biberach Beavers
Montabaur Fighting Farmers
GFL2: Montabaur Fighting Farmers vs. Biberach Beavers

Heute, 13:39 Uhr

American Football
FREE UPCOMING
Junior Bowl 2026: Schwäbisch Hall Unicorns vs. Düsseldorf Panther
Schwäbisch Hall Unicorns
Junior Bowl 2026: Schwäbisch Hall Unicorns vs. Düsseldorf Panther

Morgen, 13:00 Uhr

American Football
FREE UPCOMING
effect® ENERGY GFL-Livekonferenz am 15.08.2026 - kommentiert von Carsten Spengemann und Philipp Forstner
Sporteurope.TV
effect® ENERGY GFL-Livekonferenz am 15.08.2026 - kommentiert von Carsten Spengemann und Philipp Forstner

15.08.26, 13:25 Uhr

Sonstiges
FREE
effect® ENERGY GFL-Livekonferenz am 01.08.2026 - kommentiert von Constantin Eckner und Roman Motzkus
Sporteurope.TV
effect® ENERGY GFL-Livekonferenz am 01.08.2026 - kommentiert von Constantin Eckner und Roman Motzkus

01.08.26, 13:25 Uhr

Sonstiges
FREE
effect® ENERGY GFL: Dominiert der ungeschlagene Südmeister weiter? Die Unicorns zu Gast in Spiderdome
effect® ENERGY GFL
effect® ENERGY GFL: Dominiert der ungeschlagene Südmeister weiter? Die Unicorns zu Gast in Spiderdome

01.08.26, 17:36 Uhr

American Football
FREE
effect® ENERGY GFL: Straubing Spiders vs. Schwäbisch Hall Unicorns
Straubing Spiders
effect® ENERGY GFL: Straubing Spiders vs. Schwäbisch Hall Unicorns

01.08.26, 13:45 Uhr

American Football

Weitere Videos und Fotos von Schwäbisch Hall Unicorns

FREE
GFL: Schwäbisch Hall Unicorns vs. ifm Ravensburg Razorbacks
Schwäbisch Hall Unicorns
GFL: Schwäbisch Hall Unicorns vs. ifm Ravensburg Razorbacks

26.07.25, 13:08 Uhr

American Football
FREE
GFL: Schwäbisch Hall Unicorns vs. Pforzheim Wilddogs
Schwäbisch Hall Unicorns
GFL: Schwäbisch Hall Unicorns vs. Pforzheim Wilddogs

14.06.25, 12:57 Uhr

American Football
FREE
GFL: Schwäbisch Hall Unicorns vs. Saarland Hurricanes
Schwäbisch Hall Unicorns
GFL: Schwäbisch Hall Unicorns vs. Saarland Hurricanes

28.06.25, 13:01 Uhr

American Football
FREE
GFL: Schwäbisch Hall Unicorns vs. Munich Cowboys
Schwäbisch Hall Unicorns
GFL: Schwäbisch Hall Unicorns vs. Munich Cowboys

17.05.25, 12:58 Uhr

American Football
FREE
Ladies Bowl XXXI: Schwäbisch Hall Unicorns Women vs. Stuttgart Scorpions Sisters
Schwäbisch Hall Unicorns
Ladies Bowl XXXI: Schwäbisch Hall Unicorns Women vs. Stuttgart Scorpions Sisters

06.10.24, 12:21 Uhr

American Football
FREE
GFL-Juniors Preseason: Schwäbisch Hall Unicorns vs. NFL Academy
Schwäbisch Hall Unicorns
GFL-Juniors Preseason: Schwäbisch Hall Unicorns vs. NFL Academy

12.04.25, 10:50 Uhr

American Football
FREE
effect® ENERGY GFL: Schwäbisch Hall Unicorns vs. Allgäu Comets
Schwäbisch Hall Unicorns
effect® ENERGY GFL: Schwäbisch Hall Unicorns vs. Allgäu Comets

25.07.26, 13:19 Uhr

American Football
FREE
GFL: Schwäbisch Hall Unicorns vs. Potsdam Royals
Schwäbisch Hall Unicorns
GFL: Schwäbisch Hall Unicorns vs. Potsdam Royals

19.07.25, 13:11 Uhr

American Football
FREE
GFL: Schwäbisch Hall Unicorns vs. Straubing Spiders
Schwäbisch Hall Unicorns
GFL: Schwäbisch Hall Unicorns vs. Straubing Spiders

30.08.25, 13:20 Uhr

American Football
FREE
GFLJ: Schwäbisch Hall Unicorns vs. Fursty Razorbacks - Halbfinale
Schwäbisch Hall Unicorns
GFLJ: Schwäbisch Hall Unicorns vs. Fursty Razorbacks - Halbfinale

24.08.25, 12:50 Uhr

American Football
FREE
GFL: Schwäbisch Hall Unicorns vs. ifm Razorbacks Ravensburg
Schwäbisch Hall Unicorns
GFL: Schwäbisch Hall Unicorns vs. ifm Razorbacks Ravensburg

29.06.24, 12:14 Uhr

American Football
FREE
Testspiel: Schwäbisch Hall Unicorns vs. Düsseldorf Panther
Schwäbisch Hall Unicorns
Testspiel: Schwäbisch Hall Unicorns vs. Düsseldorf Panther

19.04.25, 13:09 Uhr

American Football
FREE
GFL: Schwäbisch Hall Unicorns vs. Dresden Monarchs
Schwäbisch Hall Unicorns
GFL: Schwäbisch Hall Unicorns vs. Dresden Monarchs

07.09.24, 14:19 Uhr

American Football
FREE
GFLJ Playoff-Viertelfinale: Schwäbisch Hall Unicorns vs. Berlin Rebels
Schwäbisch Hall Unicorns
GFLJ Playoff-Viertelfinale: Schwäbisch Hall Unicorns vs. Berlin Rebels

19.07.26, 12:45 Uhr

American Football
FREE
CEFL: Schwäbisch Hall Unicorns vs. Warsaw Eagles
Schwäbisch Hall Unicorns
CEFL: Schwäbisch Hall Unicorns vs. Warsaw Eagles

11.05.25, 12:12 Uhr

American Football
FREE
Schwäbisch Hall Unicorns vs. Düsseldorf Panther
Schwäbisch Hall Unicorns
Schwäbisch Hall Unicorns vs. Düsseldorf Panther

18.04.26, 13:22 Uhr

American Football

Ähnliche Profile