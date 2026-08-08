effect® ENERGY GFL: Schwäbisch Hall Unicorns vs. Kiel Baltic Hurricanes

Video-Livestream des Spiels Schwäbisch Hall Unicorns vs. Kiel Baltic Hurricanes in der effect® ENERGY GFL am 08.08.2026. Die Clubs werden an den Erlösen finanziell beteiligt. #gfl #germanfootballleague #football #american-football @gfl @schwaebisch-hall-unicorns @kiel-baltic-hurricanes