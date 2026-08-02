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effect® ENERGY GFL: Können die Razorbacks der Favoritenrolle gerecht werden?

effect® ENERGY GFL
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Heute, 14:28 Uhr

Alle Scoringplays des Spiels Allgäu Comets vs. ifm Razorbacks Ravensburg in der effect® ENERGY GFL am 01.08.2026. Die Clubs werden an den Erlösen finanziell beteiligt. #gfl#germanfootballleague#football    #american-football @gfl @allgaeu-comets @ifm-razorbacks-ravensburg #gfl-highlights

American Football effect® ENERGY GFL Allgäu Comets ifm Razorbacks Ravensburg
effect® ENERGY GFL: Allgäu Comets vs. ifm Razorbacks Ravensburg
Allgäu Comets
effect® ENERGY GFL: Allgäu Comets vs. ifm Razorbacks Ravensburg

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