effect® ENERGY GFL: Können die Razorbacks der Favoritenrolle gerecht werden?

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Alle Scoringplays des Spiels Allgäu Comets vs. ifm Razorbacks Ravensburg in der effect® ENERGY GFL am 01.08.2026. Die Clubs werden an den Erlösen finanziell beteiligt. #gfl #germanfootballleague #football #american-football @gfl @allgaeu-comets @ifm-razorbacks-ravensburg #gfl-highlights
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