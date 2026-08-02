effect® ENERGY GFL: Können die Razorbacks der Favoritenrolle gerecht werden?

Alle Scoringplays des Spiels Allgäu Comets vs. ifm Razorbacks Ravensburg in der effect® ENERGY GFL am 01.08.2026. Die Clubs werden an den Erlösen finanziell beteiligt. #gfl #germanfootballleague #football #american-football @gfl @allgaeu-comets @ifm-razorbacks-ravensburg #gfl-highlights