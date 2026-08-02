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GFL2: syNeo Albershausen Crusaders vs. Wiesbaden Phantoms

Albershausen Crusaders ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.
Albershausen Crusaders
Albershausen Crusaders

Heute, 12:42 Uhr

Video-Livestream des Spiels syNeo Albershausen Crusaders vs. Wiesbaden Phantoms in der German Football League 2 am 02.08.2026. @albershausencrusaders @wiesbaden-phantoms @gfl-2 #gfl2 #erimagfl #germanfootballleague #football #thisisgflfootball #american-football

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