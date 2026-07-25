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GFL2: Krefeld Ravens vs. Minden Wolves

Krefeld Ravens ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.
Krefeld Ravens
Krefeld Ravens

25.07.26, 12:54 Uhr

Video-Livestream des Spiels Krefeld Ravens vs. Minden Wolves in der German Football League 2 am 25.07.2026. @krefeld-ravens @mindenwolves @gfl-2 #gfl2 #erimagfl #germanfootballleague #football #thisisgflfootball #americanfootball

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