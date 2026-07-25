GFL2: Krefeld Ravens vs. Minden Wolves

25.07.26, 12:54 Uhr
Video-Livestream des Spiels Krefeld Ravens vs. Minden Wolves in der German Football League 2 am 25.07.2026. @krefeld-ravens @mindenwolves @gfl-2 #gfl2 #erimagfl #germanfootballleague #football #thisisgflfootball #americanfootball
01.08.26, 12:45 Uhr
01.08.26, 13:45 Uhr
25.07.26, 13:45 Uhr
25.07.26, 13:42 Uhr
25.07.26, 12:45 Uhr
18.07.26, 12:41 Uhr
02.08.26, 12:45 Uhr
19.07.26, 12:42 Uhr
09.08.25, 12:55 Uhr
30.08.25, 12:50 Uhr
10.05.25, 12:52 Uhr
19.07.25, 12:57 Uhr
20.06.26, 12:57 Uhr
23.05.26, 12:54 Uhr
28.06.25, 13:00 Uhr