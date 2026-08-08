effect® ENERGY GFL: Berlin Rebels vs. Dresden Monarchs

Heute, 13:45 Uhr
Video-Livestream des Spiels Berlin Rebels vs. Dresden Monarchs in der effect® ENERGY GFL am 08.08.2026. Die Clubs werden an den Erlösen finanziell beteiligt. #gfl #germanfootballleague #football #american-football @gfl @berlin-rebels @dresden-monarchs
Heute, 13:25 Uhr
Heute, 13:30 Uhr
Heute, 12:58 Uhr
Heute, 13:42 Uhr
Heute, 12:53 Uhr
Heute, 13:39 Uhr
Heute, 16:45 Uhr
15.08.26, 13:45 Uhr
15.08.26, 13:25 Uhr
18.05.25, 12:40 Uhr
30.08.25, 13:45 Uhr
06.09.25, 13:45 Uhr
24.08.24, 13:45 Uhr
10.05.25, 13:45 Uhr
20.07.24, 13:45 Uhr
07.06.25, 13:45 Uhr
29.06.25, 12:45 Uhr
09.05.26, 13:45 Uhr
30.05.26, 13:45 Uhr