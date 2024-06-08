15.08.26, 13:45 Uhr UPCOMING : Live in 18d • 3h • 53m • 25s
Video-Livestream des Spiels Braunschweig Lions vs. Potsdam Royals in der effect® ENERGY GFL am 15.08.2026. Die Clubs werden an den Erlösen finanziell beteiligt. #gfl #germanfootballleague #football #american-football @gfl @braunschweig-lions @potsdam-royals
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