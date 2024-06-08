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effect® ENERGY GFL: Braunschweig Lions vs. Potsdam Royals

Braunschweig Lions ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.
Braunschweig Lions
Braunschweig Lions

15.08.26, 13:45 Uhr UPCOMING : Live in 18d • 3h • 53m • 25s

Video-Livestream des Spiels Braunschweig Lions vs. Potsdam Royals in der effect® ENERGY GFL am 15.08.2026. Die Clubs werden an den Erlösen finanziell beteiligt. #gfl#germanfootballleague#football#american-football @gfl @braunschweig-lions @potsdam-royals

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