15.08.26, 13:45 Uhr UPCOMING : Live in 17d • 16h • 25m • 45s
Video-Livestream des Spiels Regensburg Phoenix vs. Straubing Spiders in der effect® ENERGY GFL am 15.08.2026. Die Clubs werden an den Erlösen finanziell beteiligt. #gfl #germanfootballleague #football #american-football @gfl @regensburg-phoenix @straubing-spiders
01.08.26, 13:45 Uhr
01.08.26, 13:25 Uhr
25.07.26, 17:50 Uhr
25.07.26, 13:45 Uhr
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14.06.25, 13:40 Uhr
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16.05.26, 13:45 Uhr