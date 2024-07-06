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effect® ENERGY GFL: Regensburg Phoenix vs. Straubing Spiders

Regensburg Phoenix ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.
Regensburg Phoenix
Regensburg Phoenix

15.08.26, 13:45 Uhr UPCOMING : Live in 17d • 16h • 25m • 45s

Video-Livestream des Spiels Regensburg Phoenix vs. Straubing Spiders in der effect® ENERGY GFL am 15.08.2026. Die Clubs werden an den Erlösen finanziell beteiligt. #gfl#germanfootballleague#football#american-football @gfl @regensburg-phoenix @straubing-spiders

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