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effect® ENERGY GFL: Kiel Baltic Hurricanes vs. Pforzheim Wilddogs

Kiel Baltic Hurricanes ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.
Kiel Baltic Hurricanes
Kiel Baltic Hurricanes

15.08.26, 13:45 Uhr UPCOMING : Live in 17d • 13h • 37m • 44s

Video-Livestream des Spiels Kiel Baltic Hurricanes vs. Pforzheim Wilddogs in der effect® ENERGY GFL am 15.08.2026. Die Clubs werden an den Erlösen finanziell beteiligt. #gfl#germanfootballleague#football#american-football @gfl @kiel-baltic-hurricanes @pforzheim-wilddogs

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