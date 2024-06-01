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effect® ENERGY GFL: Saarland Hurricanes vs. Allgäu Comets

Saarland Hurricanes e.V. ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.
Saarland Hurricanes e.V.
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15.08.26, 13:45 Uhr UPCOMING : Live in 17d • 6h • 27m • 14s

Video-Livestream des Spiels Saarland Hurricanes vs. Allgäu Comets in der effect® ENERGY GFL am 15.08.2026. Die Clubs werden an den Erlösen finanziell beteiligt. #gfl#germanfootballleague#football#american-football @gfl @saarland-hurricanes @allgaeu-comets

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