15.08.26, 13:45 Uhr UPCOMING : Live in 17d • 6h • 27m • 14s
Video-Livestream des Spiels Saarland Hurricanes vs. Allgäu Comets in der effect® ENERGY GFL am 15.08.2026. Die Clubs werden an den Erlösen finanziell beteiligt. #gfl #germanfootballleague #football #american-football @gfl @saarland-hurricanes @allgaeu-comets
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