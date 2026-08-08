effect® ENERGY GFL: Unicorns in Beast Mode!

Heute, 18:21 Uhr
Die ScoringPlays des Spiels Schwäbisch Hall Unicorns vs. Kiel Baltic Hurricanes in der effect® ENERGY GFL vom 08.08.2026. Die Clubs werden an den Erlösen finanziell beteiligt. #gfl #germanfootballleague #football #american-football #gflscoringplays #gfl-highlights @gfl @schwaebisch-hall-unicorns @kiel-baltic-hurricanes
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