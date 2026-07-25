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GFL2: Gießen Golden Dragons vs. Montabaur Fighting Farmers

Gießen Golden Dragons ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.
Gießen Golden Dragons
Gießen Golden Dragons

25.07.26, 13:45 Uhr

Video-Livestream des Spiels Gießen Golden Dragons vs. Montabaur Fighting Farmers in der German Football League 2 am 25.07.2026. @giessen-golden-dragons @montabaur-fighting-farmers @gfl-2 #gfl2 #erimagfl #germanfootballleague #football #thisisgflfootball #americanfootball

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