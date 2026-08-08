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GFL2: Montabaur Fighting Farmers vs. Biberach Beavers

Montabaur Fighting Farmers ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.
Montabaur Fighting Farmers
Montabaur Fighting Farmers

Heute, 13:39 Uhr

Video-Livestream des Spiels Montabaur Fighting Farmers vs. Biberach Beavers in der German Football League 2 am 08.08.2026. @montabaur-fighting-farmers @biberach-beavers @gfl-2 #gfl2 #erimagfl #germanfootballleague #football #thisisgflfootball #american-football

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