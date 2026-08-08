GFL2: Montabaur Fighting Farmers vs. Biberach Beavers

Heute, 13:39 Uhr
Video-Livestream des Spiels Montabaur Fighting Farmers vs. Biberach Beavers in der German Football League 2 am 08.08.2026. @montabaur-fighting-farmers @biberach-beavers @gfl-2 #gfl2 #erimagfl #germanfootballleague #football #thisisgflfootball #american-football
Heute, 13:42 Uhr
Heute, 12:45 Uhr
15.08.26, 13:45 Uhr
15.08.26, 16:45 Uhr
Heute, 12:53 Uhr
Morgen, 12:45 Uhr
15.08.26, 13:00 Uhr
Heute, 13:45 Uhr
02.08.26, 12:42 Uhr
30.08.25, 13:41 Uhr
12.04.25, 13:45 Uhr
14.06.25, 13:40 Uhr
09.08.25, 13:41 Uhr
18.07.26, 13:40 Uhr
17.05.25, 13:40 Uhr
19.07.25, 13:40 Uhr
09.05.26, 13:38 Uhr
06.06.26, 13:38 Uhr
16.05.26, 13:38 Uhr